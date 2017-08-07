TOKİ'den yatırımcılara bayram fırsatı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcılara bu ay fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev ya da iş yeri almak isteyenler, uygun fiyatlarla açılışı yapılan açık artırmalara katılıyor. TOKİ'nin açık artırma organizasyonlarını emlak pazarlama şirketi Turyap düzenliyor.



Türkiye'de hemen her ilde ofisi bulunan emlak firması, satıştaki yerleri görmek isteyen alıcılara ücretsiz olarak yer gösterme hizmeti de veriyor. Müzayedelere katılmak için organizasyonun bulunduğu ilde olmak gerekmiyor. İnternet üzerinden bir gün öncesine kadar kayıt oluşturup katılım sağlanabiliyor. İnternet katılımcısı salonları eş zamanlı izleyerek teklif verebiliyor.



15 AĞUSTOS'TA 79 BİN LİRAYA KONUT, 35 BİN LİRAYA İŞ YERİ



İş yeri ve konut müzayedesi, 15 Ağustos Salı saat 13.30'da, TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezi ile İstanbul Şişli Radisson Blu Hotel'de düzenlenecek. Konutların fiyatı 79 bin lira, iş yerlerinin fiyatı ise 35 bin liradan başlayacak.



Adıyaman, Aksaray, Bolu, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sivas, Yozgat ve Zonguldak’taki 142 iş yeri yüzde 25 peşin, 120 ay vade seçeneğiyle alınabilecek.



Adana, Afyon, Çorum, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Sivas ve Trabzon’da alıcıya sunulan konutlar ise yüzde 12’den başlayan peşinatlar ve 180 aya varan vadelerle açık artırmada olacak.



