TOKİ'den Sur'a 110 bin metrekarelik yeşil alan

TOKİ Başkanı Turan, "Buraları mimari açıdan da eşsiz bir eser olan yapıya hak ettiği saygıyı göstermek adına bir kentsel odak olarak düzenledik." dedi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Diyarbakır'ın Sur ilçesi için hazırladıkları peyzaj projesini kapsayan alanın merkezinde kentin en karakteristik yapılarından Hazreti Süleyman Camisi ve Sahabeler Türbesi'nin olduğunu belirterek, "Buraları mimari açıdan da eşsiz bir eser olan yapıya hak ettiği saygıyı göstermek adına bir kentsel odak olarak düzenledik." dedi.



Turan, dar gelirli vatandaşları konut sahibi yaparken, sosyal alanlar ve yeşil alanlar oluşturmaya da devam ettiklerini belirtti.



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 110 bin metrekarelik yeşil alan yaptıklarını söyleyen Ergün Turan, "Sur ilçesi hem Diyarbakır, hem ülkemiz hem de tarihi açıdan önemli bir yerdir. Suriçi'ne değer katacak, bölgeyi rahatlatacak önemli bir peyzaj projesini inşa ettik. Bu alanın büyüklüğü 110 bin metrekaredir. İlk etapta yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda peyzaj projesini gerçekleştirdik." diye konuştu.



Suriçi'nin sit alanı olduğunu anımsatan Turan, tarihi dokunun korunması gerektiğini vurguladı.



Peyzaj projesini Sur'un tarihi dokusuna uygun planladıkları belirten TOKİ Başkanı Turan, "İdare olarak burada yaptığımız projemiz ile bölgemiz rahatlayacak. Vatandaşlarımız yeşil ve tarihi doku ile iç içe bir alanda sosyal yaşamlarını sürdürecek. Burada tarihi dokuyu yeniden ihya ediyoruz. Projemiz tam olarak tamamlandığında kadim bir gelenekten gelen tarihi dokuyu geleceğe taşıyacak." açıklamasında bulundu.



"DEĞERLERİ ÖN PLANDA TUTUYORUZ"



Yerel değerlerin ön plana çıkarıldığı, koruma kullanım değerlerini gözeten bir proje tasarladıklarını belirten Turan, şunları söyledi:



"Peyzaj projemizde bölgenin sahip olduğu değerleri ön planda tutuyoruz. 9 bin yıllık bir geçmişe sahip bölge, tarihsel değerinin yanında Dicle Vadisi gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli ekolojik koridorunun özel bir parçası konumunda. Proje alanının merkezinde yüz binlerin ziyaret ettiği, kentin en karakteristik yapılarından Hazreti Süleyman Camisi ve Sahabeler Türbesi var. Buraları mimari açıdan da eşsiz bir eser olan yapıya hak ettiği saygıyı göstermek adına bir kentsel odak olarak düzenledik. İçkale Vadisi'ni, balkonlu ve setli olarak düzenlenen meydanı, Dicle havası ve manzarasıyla, kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekolojik zenginlik hakkında farkındalık yaratacak şekilde özel bir platform olarak kurguladık."