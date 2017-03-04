TOKİ ve ATO "tekstilciler sitesi" kuracak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Ankara Ti̇caret Odası (ATO), işbirliğinde tekstilciler sitesi kurulacak.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Başkanı Gürsel Baran ile yönetim kurulu üyeleri, TOKİ Başkanı Ergün Turan'ı ziyaret etti.



Başkentte tekstilciler sitesi kurulmasına öncülük etmek için çalışmalara başladıklarını belirten ATO Başkanı Baran, tekstil üretimi yapan sanayicilerin yer konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktardı.



"Tekstil üretimi yapan sanayicilerimiz iş yerlerini, fabrikalarını büyütmek istiyorlar. Fakat binaya yatırım yapacak durumda değiller. Olan imkanlarını makine ve ekipmana vermek istiyorlar." ifadesini kullanan Baran, TOKİ arazisi üzerine uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla sanayi tesisleri kurulması talebinde bulundu.



TOKİ Başkanı Turan da projenin ATO ile iş birliğinde yapılmasına önem verdiklerini vurgulayarak, "Ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın güvenli yapılarda, daha güzel şehirlerde yaşamaları için ortak bir çaba içindeyiz. Konutlarımızın yanı sıra ekonominin ana damarlarından ticaret ve sanayinin güçlü bir alt yapı üzerine bina edilmesi için, aynı arayış ve gayreti sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Tekstilciler Sitesi Projesi'nin uygun şartlarda hayata geçirilebileceğini, bankalarla görüşme yapılarak, uzun vadeli finansman sağlanabileceğini belirten Turan, Kayseri ve Diyarbakır'da uyguladıkları kümelenme modeline dayalı projelerden örnekler vererek, kümelenmenin Ankara'nın ve Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayacağına dikkati çekti.



- "BİR ARAYA GELİP ORADA BİR SİNERJİ YARATALIM İSTİYORUZ"



ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal da bedava arsa istemediklerini, TOKİ'nin konut sistemine benzer uzun vadeli ödeme yöntemiyle sanayi tesisleri inşa etmesini talep ettiklerini bildirdi.



ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekstil Tuhafiye Mefruşat Meslek Komitesi Başkanı Faruk Köylüoğlu ise şunları kaydetti:



"Tekstilciler olarak ayrı ayrı yerlerde iş yapıyoruz. Hep birlikte olalım. Bizim bir uluslararası rekabeti geliştirme projemiz var. Yoğun işçi çalıştıran, istihdam sağlayan bir sektörüz. Aslında bizimkisi bacasız sanayi… Çevreyi kirletmiyoruz. Çevreye saygılı bir kümelenme içerisindeyiz. Bir araya gelip orada bir sinerji yaratalım istiyoruz. TOKİ 10 yıl vadeli, 20 yıl vadeli ev yapıp satıyor. Eğer mümkünse TOKİ bize de arazi üzerine fabrikamızı yaparak vadeyle versin. Biz de bu vesileyle memleketimize katkı sağlayalım."



Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Aypek yönetim kurulu üyeleri İhsan Şahin ve Vecdet Şendil, meclis üyeleri Ferhat Ertürk, Osman Nuri Baybaş ve Temel Aktay, Konfeksiyon Hazır Giyim Triko Meslek Komitesi Başkanı Hayati Akbaba ve Tekstil Tuhafiye Mefruşat Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Aygün de hazır bulundu.





