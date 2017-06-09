TOKİ taksitleri e-Devlet'te

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından aldıkları konut ya da iş yerinin taksitleri devam eden vatandaşlar, ödemelerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, satın aldıkları konut ya da iş yerinin taksitleri devam eden vatandaşların ödemelerini e-Devlet üzerinden takip edebileceğini belirterek, "Milletimize 'iyilik üreten' bir kurum olan TOKİ, yeni projelerini vatandaşlarımızın beklentilerine uygun olarak geliştirmektedir." dedi.



Turan, idarenin, özellikle sosyal konut üretiminde devletin girişimci ve üretici kuruluşlarının başında geldiğini söyledi.



Bir taraftan idareden beklentiler karşılanırken diğer taraftan da teknolojinin sağladığı imkanlardan daha fazla yararlanmak, iş ve işlemleri daha süratli, uygun nitelikte ve şeffaf hale getirmek istediklerini vurgulayan Turan, bu çerçevede birçok çalışma başlatıldığını kaydetti.



Son olarak Türksat ile yapılan protokol çerçevesinde e-Devlet entegrasyonunun sağlandığını belirten Turan, bu sistemle idareden konut ve iş yeri alan vatandaşların ödemelerini bilgisayar üzerinden takip edebileceğini bildirdi.



ONLİNE TAKSİT SORGULAMA SİSTEMİ



Turan, bilgi işlem teknolojileriyle ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"İdaremiz ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde TAKBİS ve MEGSİS'in kullanım hakkı elde edilmiş ve gerekli yazılımlar yapılarak, idaremiz taşınmaz bilgileri tapudan kontrol edilebilir hale gelmiştir. Bu anlamda konut ve iş yeri taksit takip sistemi de sonuçlandırılmış ve Online Taksit Sorgulama Sistemi devreye alınmıştır. Bu, web sayfası üzerinden güvenli erişim kriterleri de göz önünde bulundurularak, konut ve iş yeri alıcılarının kullanımına açılmıştır."



Kendilerine verilen görev ve sorumlulukla yoğun bir çaba, çalışma içinde olduklarını vurgulayan Turan, "Milletimize 'iyilik üreten' bir kurum olan TOKİ, yeni projelerini vatandaşlarımızın beklentilerine uygun olarak geliştirmektedir." diye konuştu.