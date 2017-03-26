TOKİ 7 yılda 425 bin konut üretecek

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Turan, "Türkiye'nin 2023 hedefi var. Bu çerçevede büyük yatırımlar yapılıyor. TOKİ olarak önümüzdeki 7 yıl içinde yaklaşık 425 bin konut üreteceğiz." dedi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında yakın coğrafyada yaşanan gelişmeler ve Türkiye'de ortaya çıkan koşullar ile terör olaylarının gayrimenkul sektörünü etkilediğini söyledi.



Olumsuzluklara rağmen temkinli bir büyüme yakalandığını, konut sektöründe de beklentilerin üzerinde rekor düzeyde satışlar gerçekleştirildiğini belirten Turan, "Düşen faiz oranları ve TOKİ olarak iştirak şirketlerimizle destek verdiğimiz kampanyaların da etkisiyle konut satışları özellikle 2016'nın son döneminde ivme kazanarak özel ve kamu iş birliğinde 1 milyon 340 bini aştı." dedi.

"2017 YILINDA 65 BİN YENİ KONUT İHALE EDECEĞİZ"



Türkiye'de geçen yıl toplam inşaat harcamalarının büyüklüğünün yaklaşık 450 milyar lirayı bulduğunu kaydeden Turan, sektörün milli gelir içindeki payının yüzde 8,9'a, bağlı sektörlerle birlikte dolaylı payının da yüzde 30'lara yaklaştığını aktardı.



Bu büyümenin 2017 ve sonraki yıllarda da süreceğini düşündüğünü ifade eden Turan, Türkiye'de bu konuda büyük bir potansiyelin olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"2017'de dünyada inşaat harcamalarının yaklaşık 10,43 trilyon dolar olacağı tahmin edilmektedir. Dünya inşaat malzeme pazarının da yaklaşık yüzde 4 büyümesi öngörülmektedir. Türkiye'deki inşaat malzeme pazarı da reel olarak yüzde 6-7 büyüyüp 335 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. TOKİ olarak 2017 yılında 65 bin yeni konut ihale edeceğiz. 2016 yılında da 64 bin konut ihale ettik. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 986 bin konuta yapı ruhsatı verilirdi, 750 bin konut yapı kullanma izin belgesi aldı. Yani Türkiye'de 10 yıl önce yılda 326 bin konut üretilirken bugün bu rakam ikiye katlanarak 750 bine çıktı ayrıca 6 milyonun üzerinde konutun zaman içinde yenilenmesi gerekiyor. Bu şu demektir; sektörün önünde kentsel dönüşüm kaynaklı büyük bir yatırım ekonomisi duruyor. Türkiye'de gayrimenkul sektörün geleceği parlaktır ve önünde büyük bir derinlik vardır. Yeter ki sektörde görev alan paydaşlar, nitelikli projeler geliştirebilsin."

7 YILDA 425 BİN KONUT



Yeni dönemde nitelikli ve kaliteli projelerin her zaman ilgi odağı olacağına dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin yılda 700-800 bin konut üretmesi gerekiyor. Hükümetimizin hedefleri doğrultusunda ayrıca konut dışı inşaat faaliyetleri de büyük bir hızla devam ediyor. Türkiye'nin 2023 hedefi var. Bu çerçevede büyük yatırımlar yapılıyor. TOKİ olarak önümüzdeki 7 yıl içinde yaklaşık 425 bin konut üreteceğiz. Ayrıca kentsel dönüşüm ve yenileme kaynaklı konut üretimi önümüzdeki yılların da gündeminde olacaktır. Özel sektörün bu konuya daha fazla gireceğini düşünüyorum."



