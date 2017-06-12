Tokat'ta terör operasyonu

Tokat'ta jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda bölücü terör örgüt mensuplarının kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemeleri imha etti.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Turhal Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, Turhal ilçesi Yaylatepe mevkisinde bulunan yayla evlerinde kontroller yaptı.



Ekipler, tespit ettikleri, bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemeleri imha etti.