Tokat'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Dursun Deveci (33) yönetimindeki 07 AAL 53 plakalı otomobil, D-100 karayolu Hacıpazar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.



Kazada araçta bulunan Semra Deveci (29) olay yerinde, 7 yaşındaki Mehmet Salih Deveci kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Yaralanan sürücü ile Ahmet Berat (10) ile Zehra (23) ve Eylül Deveci (2) ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Eylül ve Zehra Deveci buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.