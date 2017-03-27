Tokat'ta köy minibüsü uçuruma devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde köy minibüsünün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde köy minibüsünün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre, İbrahim Yağcı (33) yönetimindeki 60 M 5050 plakalı minibüs, Alan köyü Kestane Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Minibüste bulunan Asiye Soymaz (47) olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazada sürücü ile araçta bulunan Asiye Soymaz (39), Abdullah Yağcı (27), Mustafa Soymaz (62), Osman Soymaz (9), Mürsel Soymaz (40), Asiye Soymaz (39), Hanife Şimşek (34), Elif Şimşek (7), Burak Şimşek (3), Ahmet Soymaz (41), Şaban Soymaz (54), Umut Can Yağcı (9) ve Hatice Soymaz (25) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.