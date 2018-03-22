Tokat'ta FETÖ/PDY Operasyonu
Van'da yürütülen soruşturma kapsamında bir üsteğmen, Tokat'ta gözaltına alındı.
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik soruşturma kapsamında bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat 48. Piyade Eğitim Alayı'nda görevli Üsteğmen S.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen S.Ö, işlemlerinin ardından Van'dan gelen ekiplere teslim edilecek.
Kaynak: AA