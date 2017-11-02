Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu

ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, il merkezi ile Turhal, Pazar ve Zile ilçelerinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Aralarında üniversite öğrencisi ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.