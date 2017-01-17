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Togo'da Afrika Uluslar Kupası heyecanı

Togo'da Afrika Uluslar Kupası heyecanı

Togo'nun başkenti Lome'deki vatandaşlar, Gabon'un ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili ile karşılaşan milli takımlarını destekledi.
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Gündem 17 Ocak 2017 - 10:21

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