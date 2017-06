TOBFED'den işsiz gençlere çağrı

Oto yıkama, oto kuaför, lastik, rot balans gibi iş yerlerini bünyesinde barındıran TOBFED, işsiz gençleri 15 gün ile 3 ay süren eğitimler sonucunda meslek edindirip iş sahibi yapıyor.

Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, sektörde nitelikli personel eksiğinin bulunduğunu belirterek iş arayan gençlerin kendilerine başvurmalarını istedi.



Oto yıkama, oto kuaför, lastik, rot balans gibi iş yerlerini bünyesinde barındıran TOBFED'in Genel Başkanı Bakırtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonlarının 120 bin küçük ve orta boy işletmeyi barındırdığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli istihdam seferberliği kapsamında bugüne değin Doğu ve Güneydoğu'dan gelen bin 500 gence iş öğrettiklerini ve bu gençleri işe yerleştirdiklerini anlatan Bakırtaş, şunları söyledi:



"Sektörümüzde nitelikli personel çok ciddi sorun. Birçok KOBİ'miz bu yüzden iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Biz de diyoruz ki işsizlik ülkemizde çok ciddi boyutta. Bizim de çok ciddi personele ihtiyacımız var. Bu anlamda başlatmış olduğumuz projeyle ilgili 81 ilden talepler alıyoruz. Ülkemizdeki bütün gençlerimize sesleniyorum. Otomotiv sektörü devasa bir sektör. 22 milyon araca hizmet veren bir sektörüz. 22 milyon aracın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. 10 yıl 20 yıl içinde 40 milyon araç olacak. Yine Güneydoğu'da güvenlik güçlerimizin verdiği mücadele ortada. Sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının da buna ciddi destek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Her şeyi devletten beklemek doğru değil. Biz bu kapsamda özellikle çaresiz gençlerimize çare oluyoruz. Buradan da çağrı yapıyoruz. TOBFED'i arayın biz bu anlamda sizlere destek olalım, meslek sahibi yapalım."



Bakırtaş, oto kuaförü, cam filmci, mini onarımcı gibi mesleklerde yetişen gençlerin 10 bin liraya kadar ücret alabildiğini belirtti. Sektörün önemli bir potansiyeli barındırdığını ifade eden Bakırtaş, "120 bin KOBİ birer kişi alsa 120 bin kişi eder. Böyle bir ihtiyacımız var. Bu sektör ölmeyecek bir sektör, her geçen gün gelişen büyüyen bir sektör. Gençlerin de bu sektörde kendilerini geliştirmesi gerektiğini, ciddi bir meslek olduğunu bu alanda da TOBFED'in onlar için çok iyi bir fırsat olacağını buradan söylüyorum, duyuruyorum." ifadelerini kullandı.



"NİTELİKLİ PERSONEL ÜRETEN FABRİKA GİBİYİZ"



Gençlerin TOBFED'le mail adresinden, direkt telefon numarası ya da federasyona bağlı dernekler üzerinden iletişime geçebileceklerini kaydeden Bakırtaş, "Gençlerle bir mülakat yapıyoruz. Konuştuktan sonra bir staj şeklinde işe başlatıyoruz. Üye olan tüm KOBİ'lere gönderip eğitimlere başlıyoruz. 15 gün bir ay ve üç aylık eğitim periyotları. Bu süreler zarfında işi öğrendikten sonra işe yerleştiriyoruz. Aslında biz şöyle söylüyoruz: Biz nitelikli personel üreten bir fabrika gibi çalışıyoruz. Dolayısıyla tüm üyelerimizin, tüm meslek mensuplarımızın personel ve çalışan ihtiyacını karşılamış oluyoruz." diye konuştu.



İŞ YERİ SAHİPLERİ UYGULAMADAN MEMNUN



Oto yıkama iş yeri sahibi Tuncay Karataş, 20 senedir sektörde olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Sektörde özellikle yıkama konusunda, kuaför konusunda çok büyük eksikler var. TOBFED de bu eksikliği gördü. Bununla ilgili çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar hem yıkamada çalışacak, kuaförde çalışacak arkadaşlar açısından iyi oldu. Hem işveren için müşteriye karşı kusursuz bir hizmet çıkması açısından çok büyük bir etken oldu. Güneydoğu'dan Doğu'dan gelen gençlere burada 3 aylık bir eğitim uzman arkadaşlar tarafından veriliyor. Bu eğitim sonrasında sektördeki firmalara yerleştiriliyor daha sonra da sertifikaları gençlere veriliyor. Bu işin eğitimini alıp da sektörde çalışmaya başlayan arkadaşlar hem işi layıkıyla yapıyorlar hem sertifikalı eleman oldukları için güvenleri daha da artıyor. İşveren memnun oluyor, gelen müşteri memnun oluyor, çalışan eleman memnun oluyor. Çünkü yapılan iş dört dörtlük çıkıyor. Eğitim alan arkadaşlarımız en ufak detaya kadar hiçbir detayı atlamadan dört dörtlük çalışma yapıyorlar."



TOBFED'den eğitim alarak işe yerleştirilen 18 yaşındaki Diyar Bilgi, Van'dan geldiğini belirterek, "Bizim oralarda iş yoktu. Arkadaşlardan çevreden duydum TOBFED'i. Ben de başvurdum. Çok şükür burada eğitimimi aldım. Sonra işe aldılar. Oto yıkama işi yapıyorum. Bin 600, bin 700 lira civarında alıyorum. 2 bine kadar maaşım çıkıyor. İşsiz olan herkese tavsiye ediyorum." dedi.



Uğur Gencer (21) ise Van'da iş aradığını ancak bunda başarılı olamadığını belirterek, "Bundan 3 yıl önce TOBFED'e iş başvurusu yaptım. 3 aylık bir eğitim alarak uygulama ustası oldum. İşime devam ediyorum. Tek beklentim sertifikamı almak ve kendi iş yerimi açmak. 2-3 bin lira alıyorum. Aldığımız işlerden de pirim alıyoruz. İşimden çok memnunum, tavsiye ederim. 3-4 aylık eğitimden sonra fazla rahat, işini seven bir insan olursa güzel bir iş ve bundan memnun olur." diye konuştu.