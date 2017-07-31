TOBB'dan yerli takografa elektronik sertifika

TOBB Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezince, Türkiye'de sayısal takograf araç ünitesi üreten ASELSAN ve PARS Ar-Ge'ye elektronik sertifikasyon hizmeti verilmeye başlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezince (TOBB-STAUM), yerli sayısal takograf araç ünitelerinin elektronik sertifikalandırılmasına başlandığı bildirildi.



TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, halihazırda sayısal takograf araç ünitesinin küresel düzeyde birkaç firma tarafından yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının öncülüğünde, TOBB-STAUM tarafından, Türkiye'de sayısal takograf araç ünitesi üreten ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ve PARS Ar-Ge Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.'ne 14 Temmuz'dan itibaren sertifikasyon hizmeti verilmeye başlandığı kaydedildi.



TOBB-STAUM Tesislerinde tamamlanan süreçle ASELSAN ile PARS Ar-Ge'nin girişimleri sonucu, iki yerli üreticinin piyasa ihtiyacını karşılamasının mümkün kılındığı vurgulandı.



Bu gelişmenin, yük ve yolcu taşımacılığı sektörünün araç dönüşümlerinde ekonomik yerli bir ürün kullanmasına imkan tanınması açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Türkiye'de yük ve yolcu taşımacılığında kullanılmakta olan 1996 model ve üstü araçlarda sayısal takograf kullanımının zorunlu hale gelmesiyle teknolojik bir dönüşüm yaşanmaya başlandı. Buna yönelik teknolojik ihtiyaç, günümüze kadar ithalat yoluyla karşılanmaktaydı. Sayısal takograf araç ünitelerinin, uluslararası sertifikasyon süreçlerinin ardından, Türkiye'de de üretilmesi sağlanarak, yerli Ar-Ge ve teknik bilgi birikimi tesis edildi. Yerli sayısal takograf araç ünitelerinin üretilmesi ve yaygın kullanımıyla sektörde haksız rekabetin önlenmesi, ulusal ve uluslararası taşımacılık yapan profesyonel sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerine etkin olarak uymalarının sağlanmasının sonucunda karayollarında yaşanan can ve mal kayıplarına yol açan trafik kazalarının ciddi oranda azalması bekleniyor."