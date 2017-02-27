TMSF Hazine’ye 500 mi̇lyon lira ödedi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Hazine’ye 22 Şubat'ta 500 milyon lira karşılığı ödeme yapıldığı bildirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Hazine’ye 22 Şubat'ta 500 milyon lira karşılığı ödeme yapıldığı bildirildi.



TMSF açıklamasına göre kurum Hazine'ye 500 milyon lira ödeme yaptı. Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"TMSF tarafından Hazine’ye 22 Şubat 2017'de 500 milyon lira karşılığı ödeme gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ödemeyle birlikte, Hazine’ye bugüne kadar yaptığımız toplam ödeme tutarı 12 milyar 254 milyon dolara ulaşmıştır. "