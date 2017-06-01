TL ile ihracat rekor üstüne rekor kırıyor

Türk Lirası ile ihracat bu yılın ilk 4 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 127 artarak 4 milyar 889 milyon dolar oldu.

Türk lirası (TL) ile ihracat, bu yılın ilk 4 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 127 artarak 2 milyar 158 milyon dolardan 4 milyar 889 milyon dolara yükseldi.



2017'nin ocak-nisan döneminde her ay rekor kıran TL ile ihracat, 4 ayın toplamında da rekora imza attı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı TL'ye destek çağrısı, ihracatta da TL kullanımının artmasını sağladı.



Bu yılın ilk 4 ayında gerçekleştirilen ihracat 51 milyar dolara yaklaşırken, ithalat 68,2 milyar dolar oldu. TL kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 126,6 artışla 2 milyar 158 milyon 397 bin dolardan 4 milyar 889 milyon 975 bin dolara yükseldi.



Geçen yılın ocak-nisan döneminde yüzde 4,6 olan toplam ihracat içinde TL'nin payı, 2017'nin aynı döneminde yüzde 9,6'ya ulaştı.



İTHALATTA DA TL KULLANIMI ARTIYOR



İthalatta TL kullanımı ise bu yılın ilk 4 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artarak 4 milyar 336 milyon 965 bin dolardan 5 milyar 256 milyon 673 bin dolara çıktı.



Geçen yılın ilk 4 ayında toplam 62,9 milyar dolarlık ithalatın, yüzde 6,9'una denk gelen 4,33 milyar dolarlık bölümü TL ile gerçekleştirilirken, 2017'nin aynı döneminde yüzde 7,7'sine karşılık gelen 5,3 milyar dolarlık ithalat TL ile yapıldı.



Söz konusu dönemde toplam dış ticaret içerisinde TL'nin payı yüzde 5,9'dan yüzde 8,5'e yükseldi.