Tiyatro severler bu habere dikkat! Yarın 23 oyun ücretsiz

Farklı türden eserlerle sanatseverlerin karşısına çıkan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT), 2016-2017 sanat sezonunun ilk 6 ayında 1,5 milyon seyirciyi ağırladı.

DT Genel Müdürü Nejat Birecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın Dünya Tiyatro Günü'nün kutlanacağını anımsattı.



Tiyatronun büyük emek istediğini ifade eden Birecik, oyun çıkarmak için sanatçıların dut yaprağından ipek üreten ipek böceği gibi hassasiyetiyle çalıştığını vurguladı. Birecik, Anton Çehov'un Martı oyununda Nina'ya "Hayat kaba" dedirttiğine işaret ederek, gündelik hayatın kabalığını ancak sanatın ve tiyatronun inceltebileceğini söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanlığının 28 yıl aradan sonra 3-5 Mart'ta Milli Kültür Şurası'nı gerçekleştirdiğini belirten Birecik, şuranın "Dünyanın iyiliği için Türkiye" sloganıyla yapıldığını, kendisinin de bunu "İnsanlığın iyiliği için sanat ve tiyatro" şeklinde değiştirdiğini ifade etti.



İnsanların, hayatı incelten en önemli olgulardan olan sanattan mutlaka faydalanması gerektiğine işaret eden Birecik, doğru kullanıldığında sanatın, savaşları bile durdurabileceğini vurguladı.

"YARIN, 23 OYUN ÜCRETSİZ"



Dünya Tiyatro Günü nedeniyle yarın, 23 oyunu ücretsiz olarak sahneleyeceklerini bildiren Birecik, aralarında prömiyerleri yapılacak özel oyunların da bulunduğunu ifade etti.



Etkinlikle 8 bin kişinin ücretsiz tiyatro izlemesinin sağlanacağını kaydeden Birecik, bir oyunun da çocuklar için sahneleneceğini, bunun geleceğin tiyatroya gönül verecek seyircilerinin ve sanatçı adaylarının yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.



Birecik, yarın Erzurum'da "Kapan" adlı oyunun seyirciyle buluşacağını ve Adana Festivali'nin başlayacağını ifade ederek, festival için seyircilerin 18 saat kuyrukta bekleyerek bilet aldıklarını anımsattı.



Seyircilerin tiyatroya ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Birecik, "Ülke genelinde 1 Ekim'den bu yana, 12 yerleşik ve 12 turne sahnesi olmak üzere toplam 65 sahnede gerçekleştirilen temsillerle 1,5 milyonun üzerinde seyirciye ulaştık. Tüm oyunlarımız yüzde 95'in üzerinde ortalamayla kapalı gişe sahneleniyor. Her yıl ortalama 80 ile gidiyoruz." diye konuştu.



Seyircilerin sahnelere daha rahat ulaşımının sağlanması için lojistik çalışmalar yürüttüklerini de vurgulayan Birecik, ayrıca yeni sahnelerin açılması için de çabaların sürüdüğünü aktardı.

"DEVLET TİYATROLARI ÜLKE DEĞERİDİR"



Hükümet ve bakanlık düzeyinde tiyatroların ülke sathına nasıl yayılacağı ve daha fazla insanın nasıl sanatla buluşturulabileceği yönünde çok olumlu çabalar bulunduğunu söyleyen Birecik, şu değerlendirmelerde bulundu:



"81 ilde tiyatro açmakta hiçbir beis yok. Bunun alt yapı çalışmaları yapılıyor ama bu fonlama biçiminin nasıl olacağı konusu, Kültür Şurası'nda da gündeme geldi. Şurada, bazı bilirkişi ve uzmanlar, önerilerini ve görüşlerini bildirdi. Dikkat ederseniz bunlar, sadece öneri, tavsiye, olacak diye bir şey yok. Tüm paydaşların görüşleri dinlendi, tabii ki de her şeyi tartışacağız, konuşacağız. Bunların içinden bazı önerileri cımbızlayıp, yanlı ve iyi niyetsiz yaklaşımlarda bulunmak doğru değil. Devlet Tiyatroları ülke değeridir. Sanatla ilgili konuşacak olanlar, söyleyeceklerini iki kez düşünüp konuşmalı. Sanat ve tiyatrolar üzerinden siyaset devşirmeyi amaçlayanlar, bunu yapmamalı."



