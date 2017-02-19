Tiyatro oyununu işaret dili ile buluşturdular

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) eğitim alan işaret dili kursiyerlerinden oluşan tiyatro ekibi, hem işitme engellilerin hem diğer vatandaşların izleyebileceği oyun sahneledi.

Yaklaşık 3 ay boyunca kurslarda işaret dili eğitimi alan 12 kişilik ekip, Avni Yukaruç'un yazdığı "Arzuhalci Hasan Efendi" ve Dario Fo'nun yazdığı "Japon Kuklası" oyunlarını Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde ses ve aynı anda işaret dilini kullanarak yorumladı.



İşitme engellilerin yanı sıra diğer vatandaşların da keyifle izlediği oyunlar, izleyiciden büyük alkış topladı.



Oyunu uyarlayan ve yöneten Musa Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokuldan bu yana tiyatro ile ilgilendiğini belirterek, KO-MEK'te işaret dili eğitimi almaya başladıklarını söyledi.



Eğitimi tamamladıktan sonra işitme engelliler için tiyatro sahnelemeye karar verdiklerini ifade eden Selvi, "Tiyatroyu bildiğimiz için eğitimimizi bununla birleştirmeyi düşündük. Oyuncular, işaret dili eğitimi alan arkadaşlarımızdı. Ben de bildiğim kadar diksiyon, diyafram, ses, sahne duruşu, nesne kullanımı gibi eğitimler verdim." diye konuştu.



Selvi, daha önce oyun sırasında sahnede bulunan bir tercümanın eseri işaret diline çevirdiğini anımsatarak, "Bildiğimiz kadarıyla işaret dili ile tiyatronun aynı oyuncu üzerinde birleşmesi ilk defa oluyor. Oyuncu arkadaşlarımız, konuşmalarını yaparken bir yandan da işaret diliyle hareketlerini devam ettirecekler." ifadesini kullandı.



Bazı özel tiyatro gruplarından oyun isteklerinde bulunduğunu dile getiren Selvi, ilginin zamanla daha da artacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.