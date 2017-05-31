Tiryakiler sigarayı bırakıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından sigarayı bırakmak isteyenlere destek amacıyla 2009'da kurulan "Sigara Bırakma Poliklinikleri"ne bugüne kadar 1 milyon 928 bin 916 kişi başvurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından sigarayı bırakmak isteyenlere destek amacıyla 2009'da kurulan "Sigara Bırakma Poliklinikleri"ne bugüne kadar 1 milyon 928 bin 916 kişi başvurdu.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tütün ürünlerinin zararları hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturulması, toplum bilincinin artırılması amacıyla "Dünya Tütünsüz Günü" olarak ilan edilen 31 Mayıs'ta, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle sigaranın zararlarına dikkat çekiliyor.



Tütün kullanımı, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor ve DSÖ tarafından dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlanıyor.



Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünyada yılda 6 milyon kişi, Türkiye'de de 100 binden fazla kişi sigara kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünyada 700 milyon çocuk yani dünyadaki çocukların yarısı sigara dumanına maruz kalıyor ve her yıl 600 binin üzerinde kişi sigara içtiği için değil sigara dumanına maruz kaldığı, dumandan pasif etkilendiği için hayatını kaybediyor.



Toplumun tamamının sigara dumanından pasif maruziyetinin önlenmesi faaliyetleri kapsamında Sağlık Bakanlığınca, 2009'dan itibaren güçlü bir denetim mekanizması geliştirildi. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden (sağlık personeli, emniyet kuvvetleri, milli eğitim, belediye zabıtası) denetim ekipleri oluşturuldu.



185 MİLYON 188 BİN 75 LİRA CEZA KESİLDİ



Denetimler, valilikler ve kaymakamlıklarca yetkilendirilen denetim ekiplerince, "rutin denetimler" ve "Alo 184 iletişim hattına yapılan ihbarlara yönelik denetimler" şeklinde yürütülüyor.



Bakanlık, bu süreçte sigara denetimlerine de ağırlık verdi. 19 Temmuz 2009-25 Mayıs 2017'de Türkiye genelinde yaklaşık bin 453 denetim ekibi ile 15 milyon 721 bin 601 denetim gerçekleştirilirken aynı dönemde 185 milyon 188 bin 75 lira idari para cezası kesildi.



Pasif etkilenimin önlenmesindeki kilit noktalarından biri de vatandaşların temiz hava soluma haklarına sahip çıkmaları oldu. Bu kapsamda, Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi aracılığıyla "Alo 184" iletişim hattına bugüne kadar gelen toplam ihbar sayısı 171 bin 331'e ulaştı.



Sigara Bırakma Poliklinikleri ve Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden de sigarayı bırakmak isteyenlere hizmet sunuluyor. 27 Ekim 2010 tarihinde kurulan Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nda 175 operatör 24 saat hizmet veriyor. Alo 171, kurulduğu günden bugüne kadar toplam 24 milyon 950 bin 673 çağrıya yanıt verdi.



Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların taleplerine karşılık vererek hizmete erişimlerini kolaylaştırmak için 2009'da 62 merkezle uygulamaya konulan "Sigara Bırakma Polikliniği" sayısı, 2017'de 415'e çıkarıldı.



Sigara Bırakma Polikliniklerinden Ocak 2009-25 Mayıs 2017'de 1 milyon 928 bin 916 kişi hizmet aldı.