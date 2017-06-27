Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Sönmez vefat etti

Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez, tedavi gördüğü hastanede 36 yaşında hayatını kaybetti.

Çeşitli dergilerde yazarlık yapan ve e-kitap ile dijital yayıncılık konusunda da çalışmalar yürüten İhsan Sönmez, kanser tedavisi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nde vefat etti.



Sönmez'in cenazesi, Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayvansaray'daki kabristanda toprağa verilecek.



Anadolu Ajansı Haber Akademisi Koordinatörü Ümit Sönmez'in kardeşi olan İhsan Sönmez, evli ve bir çocuk babasıydı.