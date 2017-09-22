Tillerson'dan nükleer silahların yayılmasını önleme çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Kuzey Kore, ülkelerin neden küresel silahsızlanma normlarını güçlendirmesi ve koruması gerektiğinin vaka çalışması.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, başta Çin ve Rusya olmak üzere uluslararası topluma nükleer silahların yayılmasını önleme çağrısında bulundu.



Tillerson, BM Güvenlik Konseyi bakanlar toplantısında yaptığı konuşmada, Washington ve Moskova yönetimleri arasında nükleer silah tehdidine son verilmesine yönelik önlemler konusunda Sovyetler Birliği döneminde yapılan iş birliğini hatırlatarak, "Bunu yine yapmak zorundayız." ifadesini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanı, "Kuzey Kore meselesinin çözümünde güvenilir bir aktör olmak istiyorsa Rusya'nın uluslararası nükleer güvenlik ve silah kontrolü çabalarına ilişkin taahhütlerine bağlı kalarak iyi niyetini gösterebileceğini" söyledi.



Pekin yönetiminin iş birliğinin de Kore Yarımadası'nda çatışma ve "felaketi" önleme konusunda zaruri olduğunu vurgulayan Tillerson, yarımadayı nükleer silahlardan arındırmayı arzu ediyorsa Çin'in "çok geç olmadan Kuzey Kore'nin stratejik hesabını değiştirebilecek bir tür baskı oluşturmaya" çalışması gerektiğini belirtti.



ABD Dışişleri Bakanı Kuzey Kore'yi, "ülkelerin neden küresel silahsızlanma normlarını güçlendirmesi ve koruması gerektiğinin vaka çalışması" olarak nitelendirdi.



Tillerson İran'ın da "nükleer silahlar gelişme yolunda olduğunu ve gelecekte bu çalışmayı devam ettirme seçeneğini saklı tutmaya hevesli göründüğünü" sözlerine ekledi.



BM Genel Sekreterliği, Kuzey Kore'nin bu yıl içinde 19 kez balistik füze denediğini, BM Güvenlik Konseyinin bu meseleyle ilgili 12 kez toplandığını açıklamıştı.