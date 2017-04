TİKA'nın yenilediği Mali Ulusal Meclisi Genel Kurul salonu açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yenilenen Mali Ulusal Meclisinin Genel Kurul ve fuaye salonları, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın da katıldığı törenle açıldı.

Mali Ulusal Meclisi önündeki törene Kaynak'ın yanı sıra Mali Ulusal Meclis Başkanı İssaka Sidibe, Mali Savunma ve Gazi Muharipler Bakanı Abdoulaye İdrissi Maifa, Çalışma ve Kamu Hizmeti Bakanı Diarra Raky Talla, bazı Malili parlamenterler, Türkiye-Mali Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Hikmet Renan Şekeroğlu, TİKA Başkanı Serdar Çam, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, AFAD Daire Başkanı Cengiz Akın katıldı.



TİKA'NIN YENİLEDİĞİ MALİ ULUSAL MECLİSİ



Kaynak, törende yaptığı konuşmada, tören için Mali'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Mali Ulusal Meclis Başkanı Sidibe'nin Türkiye'yi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ettiği, Mali Parlamento Binası Genel Kurul salonu ve fuayesinin yenilenmesini tamamladıklarını söyleyen Kaynak, "Böylece Ulusal Meclis Başkanınızın, Türkiye ziyaretinin karşılığını kısa sürede alması bizi memnun etmiştir." dedi.



Bu projeyi gerçekleştiren TİKA'nın, Afrika'da birçok ülkede görev yaptığına işaret eden Kaynak, TİKA'nın, kardeş ve dost ülkelerin kalkınma süreçlerini, onların ihtiyaçlarını dikkate alarak, katkı vermeye çalıştığını belirtti.



"Halklarımız arasında çok eskiye dayanan tarihi dostluk ilişkileri, bu sayede şimdiden kalıcı, karşılıklı güven ve ortak faydaya dönük, uzun dönemli ilişkilerin önünü açmaktadır" ifadelerini kullanan Kaynak, Afrika'da birçok ülkede kardeş halklara, dost ülkelere projeler yapan TİKA'nın, bundan sonra da halkın eğitim, sağlık, meslek edindirme, istihdam alanlarında katkı vermek üzere Mali'nin yanında olacağını söyledi.



Kaynak, şunları kaydetti:



"Türkiye olarak şuna inanıyoruz, samimiyet ve el birliğiyle aşılmayacak hiçbir sorun yoktur. Tarihten beri dost olan iki ülke, her zaman adil ve eşit birlikte olma anlayışıyla iş birliği yaparak, pek çok sorunu kalıcı olarak çözebilir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Afrika seyahatleriyle ve Afrika'daki dostlarımızın Türkiye seyahatleriyle artan ilişkiler, bu halklara bundan sonra da katkı verecektir. Zenginlik, refah ve gelişmişlik, hiçbir devletin, hiçbir halkın tekelinde değildir. Birlikte kalkınmışlık bizim başarımızın anahtarı olacaktır. Ulusal egemenlik her şeyden önemlidir. Türkiye için de Mali için de önemlidir. Egemenliğin kaynağının Türkiye'de Türk halkının, Mali'de de Mali halkının tekelinde olması gerekir. Bugün tekrar yenilenerek açılacak Mali Ulusal Meclisi, tam da bu egemenliğin yaşandığı yer olacaktır."



Türkiye'nin, ihtiyaç duyduğu her anda Mali halkının yanında olacağını ifade eden Kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını iletti, yenilenen Meclis Binasının Mali'nin kalıcı barışına ev sahipliği yapmasını diledi.



"GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ"



Sidibe de Türkiye ile ülkesi arasındaki güçlü işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bu projenin iki ülkenin ortak projesi olduğunu aktaran Sidibe, "Bugün burada bu projenin tamamlanmasına, hepinizin tanık olmasından çok mutluyum." dedi.



Fuaye salonu ve genel kurul salonunda yapılan yenileme ve kurulan simültane tercüme ve kartla oylama sisteminin bu projenin parçaları olduğunu dile getiren Sidibe, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, TİKA ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.



Türkiye-Mali Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kaynarca ise törende yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "en kalbi dileklerini" Malili parlamenterlere iletti.



Türkiye'nin her konuda Mali'ye destek vermeye hazır olduğunu belirten Kaynarca, iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışla ilişkilerin her alanda hızla geliştiğini, bunun iki ülkeye büyük yarar sağladığını ifade etti.



Kaynarca, Türkiye'nin 2010'da Bamako'da, Mali'nin de 2014'te Ankara'da büyükelçilik açtığını anımsatarak, Türkiye'nin Afrika ülkelerini her alanda ortak olarak gördüğünü ve her bir ülkeyle ilişkilerini, duyarlılıkla sürdürdüğünü anlattı.



Milletvekili Kaynarca, 15 Temmuz 2015'te Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ ile mücadele bağlamında, Mali makamlarının gösterdikleri dayanışma ve destek için teşekkür ederek, "Anılan terör örgütünün Mali'deki uzantılarının Türkiye Maarif Vakfına devrinin temin edilmesi, aynı zamanda bu dayanışmanın en somut örneğini oluşturacaktır." dedi.



Kaynarca, TİKA'nın katkılarıyla tadil ve tefriş edilen salonda açılışın hayırlı olmasını diledi.



Kaynak ve Sidibe, daha sonra yenilenen meclisin açılışını gerçekleştirdi. Kaynak ve Türk heyeti, Malililerle birlikte daha sonra yenilenen binayı gezdi. Açılış töreni sırasında Malili sanatçılar konser verdi.



YENİLENEN MALİ ULUSAL MECLİSİ



Mali Ulusal Meclis Başkanı Sidibe, Kasım 2014'teki Türkiye ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Ulusal Meclisin fiziki ve beşeri kapasitesinin geliştirilmesine yönelik taleplerini dile getirdi. Bu çerçevede Erdoğan'ın talimatıyla inceleme yapacak teknik ekip, Aralık 2014'te Mali'ye gönderildi.



İlk incelemede meclisin fiziki ve teknik altyapısının yetersiz olduğu, buna ilaveten 100 milletvekili için tasarlanan salonda fiilen 147 milletvekilinin çalıştığı belirlendi.



Erdoğan'ın talimatı üzerine TİKA, Mali Ulusal Meclisi Genel Kurul Salonundaki seyirci koltuklarını, meclis başkanı kürsüsünü, milletvekili masa ve sandalyelerini, iç kaplamalar, elektrik ve mekanik tesisatları, milletvekillerinin görüşme ve dinlenme alanı olarak kullanacakları fuayenin tadilat ve tefrişatını yeniledi.



Çalışmalar sonucu milletvekili koltuk kapasitesi 160'a yükseltilirken, delege masalarına kartlı oylama butonları, söz isteme butonları ve mikrofonlu delege sistemleri montajı yapıldı.



Genel kurul salonunda görüntü almaya yönelik, çözünürlüğü yüksek iki kamera ve buradan alınan görüntünün dışarıya ve perdeye aktarılacağı sistem kuruldu.



Gazetecilerin salona girmeden görüntü ve kayıt alabilecekleri ana dağıtım kortları yapıldı. Sistemin sürdürülebilir olması için özellikle ses, delege sistemi ve yüzde 100 temiz hava dönüşümlü havalandırma ve klima sistemi yapıldı.



Meclisin görevlendirdiği personele, kurulumdan itibaren gerekli eğitimler de verildi.