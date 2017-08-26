TİKA'nın gönüllüleri Gana'da

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT iş birliğinde Gana'ya giden gönüllü elçiler, kurum ziyaretlerinin ardından çalışmalara başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında Gana'ya giden gönüllü elçiler, bir yetimhane ve iki okulun tadilat çalışmalarına katıldı.



Gönüllü elçiler, 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ve Ortadoğu ülkesini ziyaret etmesini öngören program kapsamında Gana'ya giderek çalışmalarına başladı.



Ülkenin güneyindeki Kumasi şehrinde faaliyet gösteren Paragon Vakfı'na ait Darul Erkam Okullarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya gelen gönüllü elçiler, yetkililerden Gana'daki eğitim sistemi hakkında bilgi aldı.



Gönüllü elçiler, Türkiye'nin Akra Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Türkiye ile Gana ilişkileri hakkında bilgi aldıktan sonra ülkenin önde gelen dini lideri Osman Nuhu Sharubutu ve Milli Eğitim Bakanlığı İslami Okullardan Sorumlu Eski Daire Başkanı Abdulkadir Tahir ile bir araya geldi.



Ziyaretlerin ardından çalışmalarına başlayan TİKA'nın gönüllüleri, başkent Akra'da Gana Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Hristiyan anaokulunun tadilat çalışmalarına iştirak etti.



Gönüllü elçiler, düşük gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerdeki yerel halkı ziyaret ederek, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.



Akra şehrinden Kumasi'ye yola çıkan gönüllü elçiler, Kwame Nkrumah Üniversitesi Uluslararası Programlar Müdürü Prof. Assasie Appong ve Prof. Dr. Imoro Braimah ile ülkedeki yükseköğretim sistemine ilişkin bir toplantı yaptı.



Gönüllü elçiler, toplantının ardından Kumasi şehrinde bulunan Sakafia İslami Okulunun tuvalet ve abdesthanesinin tadilat çalışmalarını gerçekleştirdi.



Öğrenciler daha sonra iki gruba ayrılarak, bir grup Kumasi şehrine bağlı Nyinahin kasabasındaki Darüşşafaka Selam Yetimhanesini boyayıp tadilat çalışmalarında yer aldı ve yetimhanedeki çocuklara hediye dağıttı. Diğer grup ise Ahyiresu İslami Devlet Okulunu boyadı.



"2017 AFRİKA TECRÜBE PAYLAŞIM PROGRAMI"



TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.



Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 ülkeye gönderiliyor.



Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılan öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunuyor.