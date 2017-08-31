TİKA'nın gönüllü elçileri Gine'deki çalışmalarını tamamladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Gine'ye giden gönüllü elçileri çalışmalarını tamamladı.

TİKA'nın gönüllüleri, "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında gittikleri Gine'nin başkent Konakri'de çoğunluğu fiziksel engellilerin kaldığı bir pansiyonun revir tadilat çalışmalarını yaptı. Gönüllü elçiler, çalışmaların ardından pansiyondaki aileleri ziyaret ederek vedalaştı.



Konakri kentindeki II. Abdülhamid Han Camisi'ni de ziyaret eden gönüllü elçiler, cami bünyesindeki medreseyi gezerek, öğrencilerle maç yaptı.



Gönüllü öğrenciler, daha sonra Türkiye'nin Konakri Büyükelçiliğine ziyaret ederek, Türkiye'nin Gine'deki çalışmalarına ilişkin Büyükelçi Nur Sağman'dan bilgi aldı.