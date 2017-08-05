TİKA'nın gönüllü elçileri Afrika yolunda

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT iş birliğinde 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ülkesini ziyaret edeceği "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan ilk ekip Ürdün'e yola çıktı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programına" katılan TİKA'nın gönüllü elçileri, gittikleri ülkelerde gönülleri fethedecek.



Program kapsamında küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Libya, Cezayir, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Sudan, Burkina Faso, Gana, Uganda, Ürdün ve Lübnan olmak üzere 18 Afrika ülkesine gönderilecek.



Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilat, tamirat ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım aktivitelerinde de bulunacak. Öğrenciler ayrıca kalkınma proje uygulamalarının içerisinde yer alacak.



Ayrıca, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gören katılımcı öğrenciler, TİKA’nın desteğiyle temel dil eğitimi kursuna katıldı. Bu öğrenciler, gidecekleri ülkelerde daha uzun süre kalarak Afrika’daki öğrenci gruplarına Türkçe dil eğitimi verecek.



"MÜLTECİ KAMPINDA CADDE DÜZENLEMESİ YAPACAĞIZ"



Program çerçevesinde Ürdün'e gidecek 13 kişilik ilk ekip içinde yer alan TİKA'nın "gönüllü elçileri", yolculuk öncesi duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.



Fırat Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü yüksek lisans öğrencisi Yunus Şimşek, programa Ankara'dan katıldığını belirterek, Türkiye'nin önemli kurumlarının başında gelen TİKA'nın, Ortadoğu'dan Afrika'ya, Pasifik'ten Latin Amerika'ya, geniş coğrafyada önemli başarılara imza atan bir kurum olarak gençlere tecrübelerini aktardığını vurguladı.



Şimşek, programa ilişkin şunları söyledi:



"Bu program bünyesinde yola çıkan ilk ekip olarak bizler Ortadoğu'nun önemli ülkelerinden biri olan Ürdün'e gideceğiz. 1948 ve 1967 yıllarında yaşanan savaşlar yüzünden ülkelerini terk etmiş Filistinli mültecileri ziyaret edeceğiz. Amman ve Zerka arasındaki 95 bin Gazzeli mültecinin bulunduğu kampta cadde düzenlemesi çalışması yapacağız. Mültecilerin yaşadığı sorunları yakından gözlemleyecek ve TİKA'nın bu sorunlara ürettiği çözümleri yakından deneyimleyeceğiz. Aynı zamanda Ürdünlü genç arkadaşlarla tanışıp onlarla ortak projeler yürüteceğiz."



Şimşek, program sayesinde Türkiye'nin farklı coğrafyalarından kişiler ve yeni kültürlerle tanışacaklarını kaydetti.



Faaliyetlerde aktif şekilde çalışmalarını sağlayarak programın kendilerine tecrübe kazandıracağını dile getiren Şimşek, başta TİKA olmak üzere programın organize edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



"YERİNDE GÖRME İMKANI BULACAĞIZ"



Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Muhammed Bayram, duygularını dile getirdi:



"Afrika Tecrübe Paylaşım Programı ile atalarımızın milli ve manevi değerler öncülüğünde bizlere emanet ettiği, mazlumların yanında olma, kalkınma ve kalkındırma gibi dünyanın daha güzel ve yaşanılabilir bir yer olması adına tüm insanlığa örnek olacak çalışmaları yerinde görme imkanı bulacağız."



"UMUYORUM Kİ GÖNÜLLERİ FETİH EDİP GELEBİLİRİZ"



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Konyalı Cüneyt Yalçın da programa Uluslararası Genç Derneği aracılığıyla katıldığını dile getirdi.



Yalçın, "Bu coğrafyaya kardeşlik, samimiyet ve iyilik götürmek için gidiyoruz. Bu programa katılan biz gençler tatilimizi kardeşlikle dolduracağız. Bizler oraya kalıcı bir gönül bağı kurmak, sonsuzluk seferini başlatmak için gideceğiz. Ürdün'de öğrencilerin kalkınma projelerine iştirak edeceğiz." dedi.



Ürdün'de Filistinlilerin kaldığı kampın çevre düzenleme faaliyetine katılacaklarını belirten Yalçın, seyahatin sosyal programdan ziyade tecrübe paylaşımı olduğunu kaydetti.



Yalçın, "Umuyorum ki gönülleri fetih edip gelebiliriz." ifadesini kullandı.



"PROGRAMIMIZIN FİKİR BABASI BİLAL BEY'DİR"



TİKA Başkanı Serdar Çam, programa ilişkin düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin paydaşlarına teşekkürlerini ileterek, şöyle devam etti:



"En önemli teşekkürü de Bilal Bey'e (Bilal Erdoğan) yapmak istiyorum çünkü Ankara'da kapanışını yapacağımız ve inşallah peyderpey gençlerimizi uğurlayacağımız tecrübe paylaşım programımızın fikir babası Bilal Bey'dir. Bundan yaklaşık 2,5-3 yıl önce gençlerle ilgili böyle bir öneriyi getirdiğinde gerçekten çok orijinal gelmişti. Program, gençlerin yurt dışına giderek hem tecrübelerini paylaşıp hem de yardım faaliyetlerinde yer alarak ülkelerine döndüklerinde daha güçlü bir enerji ve motivasyonla hayatlarına başlamalarına ve en önemlisi de sivil toplum örgütleri içinde yer alabilecek tecrübe birikimlerine kavuşmasına vesile olacaktır."



TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ve EBSAD sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) ortaklaşa gerçekleştiriliyor.