TİKA'dan Somali'deki kaymakamlığa donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Hartum Koordinasyon Ofisi, Sudan'ın Hartum eyaletine bağlı Bahri Kaymakamlığına donanım desteği sağladı.

Kaymakamlığa 42 LCD ekran, 10 masaüstü bilgisayar ve 3 faks makinesinin yanı sıra ofis mobilyaları, sandalyeler ve arşiv dolapları da hediye edildi.



Ayrıca son teknoloji aletlerin kullanımında sorun yaşanmaması için binanın elektrik ağı yenilendi.



Bahri Kaymakamı Hasan Muhammed Hasan İdris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Verdiği sözü zamanında yerine getiren TİKA'ya teşekkür ediyoruz. Yapılan bu yenileme faaliyeti Türk-Sudan ilişkilerine bir katkı daha sağladı." dedi.



TİKA Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci de iki ülke arasındaki dostluk bağlarının pekiştiğine işaret ederek, "Türkiye ve Sudan, bölgelerinin önemli iki ülkesi konumunda. Bizler de bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirerek kardeşlik bağlarını ilelebet sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.