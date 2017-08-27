TİKA'dan Şili’ye geniş kapsamlı çalışma ziyareti

TİKA'nün Şili’ye yaptığı çalışma ziyaretinde, Türkiye-Filistin ilişkileri konulu panel düzenlendi, Deportivo Palestino futbol kulübü ve Filistinli yaşlıların kaldığı huzurevine yardımda bulunuldu.

Türkiye’nin Santiago Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcı Prof. Dr. Birol Çetin ile Bogota Program Koordinatör Yardımcısı Murat Zelan’ın bulunduğu heyet, Şili’de temaslarda bulundu.



Heyet, sakinlerinin çoğu Filistin asıllı yaşlılardan oluşan Arap Birliği Yardım Derneği Huzurevini ziyarette bulundu.



Aynı zamanda Lübnan ve Suriye asıllı yaşlı Şili vatandaşlarının kaldığı huzurevinin Filistin asıllı sakinlerinden 77 yaşındaki Lucia Jurre, Türk halkıyla her zaman kardeş olduklarını belirterek TİKA’nın sağladığı destek için Türkiye’ye teşekkür etti.



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OKULU'NUN TADİLATI

Heyet, Türkiye’nin Santiago Büyükelçiliğinin sorumluluğunda bulunan Mustafa Kemal Atatürk Okulu'nda yapılan tadilat ve büyütme çalışmalarını da yerinde inceledi.



Türkiye-Şili ilişkilerinin gelişmesine ve Lo Prado semtindeki eğitime büyük katkı sağlayan okulda yürütülen ve sona gelinen projenin TİKA’nın 25. yıl kutlamaları çerçevesinde bu yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor.



DEPORTİVO PALESTİNO FUTBOL TAKIMINA ZİYARET

TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çetin ve Bogota Program Koordinatör Yardımcısı Zelan’ın bulunduğu heyet daha sonra Şili 1. Ligi takımlarından Deportivo Palestino Futbol Kulübünün tesislerini ziyaret etti.



TİKA, bu ülkedeki Filistinli topluluk tarafından 1920’de kurulan ve imza attığı birçok başarının yanında 1978 yılında 1. Lig şampiyonluk kupasını kaldıran Deportivo Palestino’ya spor malzemesi desteğinde bulundu.



TÜRKİYE-FİLİSTİN İLİŞKİLERİ PANELİ DÜZENLENDİ

Başkent Santiago’ya yapılan ziyarette son olarak Türkiye-Filistin ilişkileri konulu panel düzenlendi.



TİKA’nın organize ettiği panelde, Büyükelçi Kaya, Prof. Dr. Çetin ve Koordinatör Yardımcısı Zelan’ın yanı sıra Filistin’in bu ülkedeki Büyükelçisi İmad Nabil Jadaa, Filistin Uluslararası İşbirliği Ajansı (PICA) Başkanı İmad Zuhairi, Ürdün’ün Santiago Büyükelçisi Luis Palma ile Şili Üniversitesi Arap Çalışmaları Merkezinden Prof. Dr. Mauricio Amar Diaz konuşma yaptı.