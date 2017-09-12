TİKA'dan Romanya'ya tıbbi ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Romanya’da gerçekleştirilen bir proje çerçevesinde Tulça İl Hastanesine tıbbi ekipman desteğinde bulunuldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Romanya’da farklı sektörlerde hayata geçirilen projeler çerçevesinde Tulça İl Hastanesi bünyesinde bulunan "Yenidoğan Bölümü Yoğun Bakım Ünitesine" tıbbi ekipman desteğinde bulunulduğu belirtildi.



Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Romanya arasındaki stratejik ortaklığı somut projelerle güçlendirmeye kararlı olduklarının altını çizerek Sarı Saltuk Türbesi başta olmak üzere çok sayıda ortak kültürel mirasa ev sahipliği yapan, Türk kökenli soydaşların huzur içinde yaşadığı Tulça'da TİKA eliyle böyle anlamlı bir projeye imza atmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.



TİKA Bükreş Program Koordinatörü Hacı Ahmet Daștan da bu projenin Tulça iliyle yapılacak iş birliği faaliyetleri bakımından bir ilki oluşturduğunu kaydederek bu bağlamda ildeki ortak kültürel miras eserlerinin restorasyonu için çalışmalar yürüttüklerini, proje aşamasında çok sayıda ziyaret gerçekleştirdiklerini ve şimdi de bu çalışmaların somut sonucunu almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Tulça İl Meclisi Başkanı Horia Teodorescu, Tulça ilindeki hastaneye sağlanan katkı için Türk hükümeti ve TİKA'ya teşekkür ederek Yenidoğan Bölüm Başkanı Dr. Mustafa Latif'in Tatar Türkü olmasının güzel bir tesadüf olduğunu söyledi.



Tulça'nın tarihi olarak Türkiye ile özel ilişkileri bulunduğunun altını çizen Teodorescu, Türk azınlığın kuzey Dobruca'daki Tulça'da mevcut çok kültürlülüğün önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti.



Tulça İl Hastanesi Başhekimi Tudor Nastasescu da Tulça'daki yenidoğan ölüm oranının Avrupa Birliği (AB) ortalamasının iki kat üzerinde olduğuna dikkati çekerek TİKA'nın desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu ve bundan dolayı TİKA ile proje ortağı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.



Törene ayrıca Tulça Belediye Başkan Yardımcısı Andaluzia Luca, Romanya Müftüsü Murat Yusuf ve Tulçalı olan Romanya Türk azınlık Milletvekili Hüseyin İbrahim’in yanı sıra Türk STK temsilcileri, sağlık çalışanları ve basın mensupları katıldı.



