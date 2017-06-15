TİKA'dan Karadağ'daki Romanlara Ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yaşayan ihtiyaç sahibi 150 Roman aileye ramazan ayı dolayısıyla gıda paketleri dağıtıldı.

Gıda paketlerinin ihtiyaç sahibi Roman ailelere teslimi dolayısıyla düzenlenen programa, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ve Karadağ Romanlar Derneği Başkanı Isen Gasi de katıldı.



TİKA Podgorica Koordinatörü Ahmet Altun, yaptığı açıklamada, TİKA'nın ülke genelinde farklı alanlarda projeler hayata geçirdiğine işaret ederek, ramazanda ihtiyaç sahibi Roman ailelere yardım etmekten de son derece memnun olduklarını söyledi.



Altun, TİKA'nın hayata geçirdiği projelerle Türkiye'nin yardım ve dostluk eli olduğunu vurguladı.



Karadağ Romanlar Derneği Başkanı Gasi de yardımlar için Türkiye ve TİKA'ya teşekkür ederek, ihtiyaç sahibi Roman ailelere yapılan bu yardımların, kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu kaydetti.