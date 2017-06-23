TİKA'dan Peru'ya hayvancılık desteği

Peru'nun Güney Sierra bölgesinde yaşayan Quechua ve Aymara yerlileri, yardımlarından ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Peru'nun Güney Sierra bölgesine mandıracılık alanında ekipman yardımı yaptı.



Kolombiya'daki TİKA Bogota Koordinasyon ofisinden yapılan yazılı açıklamada, TİKA'nın, Peru'da tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren Quechua ve Aymara yerlilerine, veteriner yardım kitleri, yem değirmenleri ve süt sağma kaplarından oluşan mandıracılık ekipmanı desteğinde bulunduğu belirtildi.



Ekipmanların, Juliaca kentine bağlı Caracoto Belediyesindeki törenle sığır ve alpaka yetiştiriciliği yapan yerlilere teslim edildiği kaydedilen açıklamada, daha verimli çalışma imkanına kavuşan Quechua ve Aymara yerlilerinin yardımlardan ötürü Türkiye'ye teşekkür ettiği aktarıldı.



Bölgenin coğrafi zorluklarına dikkat çekilen açıklamada, TİKA'nın verdiği destekle yerlilerin toplumdaki konumlarının ve nüfuslarının korunmasına katkı sağlandığı vurgulandı.



Açıklamada ayrıca TİKA'nın Latin Amerika'da kırsal kalkınma alanındaki çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.