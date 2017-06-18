TİKA’dan Pakistan’daki yetimlere iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki yetimhanede 600 kişilik, Haripur kentindeki yetimhanede de 500 kişilik iftar verdi.

Haripur Khubaib Vakfı bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz, TİKA İslamabad Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna, TİKA yetkilileri ve vakıf yöneticileri katıldı.



İftar Programı, yetimhane bahçesine Yılmaz tarafından Türkiye-Pakistan dostluğunu simgeleyen fidan dikimiyle başladı.



Ramazan ayına özel yerel yemeklerin ikram edildiği program, cemaatle kılınan akşam namazı sonrası yetimlerin tekvando gösterisiyle sona erdi.



TİKA'nın bir diğer iftar programı da 600 yetimin katılımıyla başkent İslamabad’da gerçekleştirildi. Ülkenin en büyük yetimhanesi olan Sweethomes Yetimhanesi kompleksinde verilen iftar programına, TİKA İslamabad Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna, eyalet milletvekilleri, yetimhane yöneticileri ve ofis yetkilileri katıldı.



Yetimhane yetkilileri, TİKA tarafından düzenlenen iftar programının yetimlere büyük moral olduğunu belirterek, Türk halkına teşekkürlerini sundular. İftar yemeğinin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.