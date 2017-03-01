TİKA'dan Makedonya'daki engellilere yardım

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki törende engelli vatandaşlara akülü araç dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Makedonya'nın başkenti Üsküp'te engelli vatandaşlara akülü araç dağıttı.



Başkent Üsküp'teki bir spor salonunda gerçekleşen teslim törenine, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik, TİKA Üsküp Koordinatörü Teoman Tiryaki, Çayır Belediye Başkan Vekili Süleyman Baki, Shpresa Engelliler Derneği başkanı Sefer Hiseni, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Çevik, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, TİKA'nın sosyal projelerine ilaveten sağlık ve sosyal dayanışma projelerini bölgede ve Makedonya'da uyguladıklarını söyledi.



Hazırladıkları ve uyguladıkları projelerin odağında insan ve insana hizmet olduğunu anlatan Çevik, yapılan hizmetler içinde din, dil, ırk, engelli veya engelsiz şeklinde bir ayrım söz konusu olmadığını dile getirdi.



Çayır Belediye Başkan Vekili Baki, engelli vatandaşların ihtiyacı olan tekerlekli sandalye dağıtımının belediye sınırları içerisinde bu sahada yapılan en güzel çalışmalardan bir tanesi olduğunu kaydetti.



Shpresa Engelliler Derneği başkanı Hiseni de yapılan bu iş birliğinden dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.



Proje kapsamında 10 engelli vatandaşa akülü araç dağıtımı gerçekleştirildi.