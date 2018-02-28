TİKA'dan Libya'ya gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın farklı bölgelerindeki 400 ihtiyaç sahibi aileye 14 ton gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Sosyal İşler Bakanlığı Yefren Şubesi ile Kalkınma Derneği işbirliğinde Libya’nın Yafren kenti ile doğu bölgesine, ihtiyaç sahibi ve yetimlerin olduğu 400 aileye ulaştırılmak üzere 14 ton gıda yardımı yapıldı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinde düzenlenen teslim törenine, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş ve TİKA yetkilileri katıldı.

Büyükelçi Doğan, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kardeş Libya halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve birçok alanda destek verdiğini kaydederek, Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde Libya’da yerlerinden edilmiş kişilere yardım yapıldığını dile getirdi.

TİKA'ya ve Libyalı ortaklarına sergiledikleri işbirliği için teşekkür eden Büyükelçi Doğan, Türkiye’nin Libya’ya destek faaliyetlerinin Libya makamlarıyla işbirliği içerisinde devam edeceğini belirtti.

TİKA Başkan Danışmanı Kolabaş da kendilerinin TİKA Başkanı Serdar Çam’ın talimatları ve selamlarıyla Libya’ya geldiklerini, burada birlikte yapabilecekleri işleri değerlendireceklerini söyledi.

Libya'nın tecrübesinden de faydalanabileceklerini belirten Kolabaş, bu vesileyle ihtiyaç sahibi aileler ile yetim çocuklara ulaştırılmak üzere temel gıda malzemelerinden oluşan gıda paketlerini hediye etmek istediklerini belirtti.

TİKA, Libya'daki mevcut şartların hafifletilmesi amacıyla başta sağlık ve eğitim olmak üzere birçok proje hayata geçiriyor. TİKA, Libya'nın doğusunda bulunan Beyda şehrinde engelli çocuklar için inşa edilen yaklaşık bin metrekarelik Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi de faaliyetlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile inşaatına başlanılan ve çalışmaları devam eden Misurata Fizyoterapi Hastanesinin de yakında tamamlanarak, Türkiye'nin bir hediyesi olarak Libya halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.