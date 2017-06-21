TİKA'dan Kudüs'te gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işgal altındaki Doğu Kudüs'te ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye gıda yardımı ulaştırdı.

TİKA'nın Filistin genelinde yaptığı gıda yardımlarının Kudüs ayağı, Doğu Kudüs'teki Kudüs Zekat Komitesi merkezinde gerçekleştirildi.



TİKA Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz, başta Gazze olmak üzere Filistin genelinde ihtiyaç sahibi binlerce aileye gıda yardımında bulunduklarını söyledi.



Korkmaz, "Ramazan ayı münasebetiyle TİKA'nın dünya çapında bulunan ofislerinde yapılan yardımların bir örneğini de biz burada Filistin'de yürütmekteyiz. Filistin'in tamamında binlerce aileye gıda yardımında bulunduk." dedi.







Şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimlerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için de çaba gösterdiklerini vurgulayan Korkmaz, "El-Halil, Ramallah ve Batı Şeria'nın diğer şehirleri ile Gazze'de binlerce aileye yaklaşık 30'ar kilogramlık gıda kolisi desteğinde bulunduk. Bugün de bu yardım projesinin Kudüs ayağını tamamlamak üzereyiz." diye konuştu.



Gıda yardımlarının 10 yıldır süregelen proje kapsamında devam ettiğine işaret eden TİKA Filistin Koordinatörü, Filistin genelinde gerçekleştirdikleri projeleri resmi makamlar tarafından ruhsat verilen kurumlarla işbirliği halinde hayata geçirdiklerini ve bu bağlamda Kudüs'teki yardım dağıtımlarını Kudüs Zekat Komitesi aracılığıyla yaptıklarını ifade etti.