TİKA'dan Kenya'da meslek ortaokuluna yardım

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'da bin 500 öğrencisi bulunan bir meslek ortaokuluna 20 bin dolar değerinde teknik malzeme yardımı yaptı.

Okulda yapılan teslim töreninde konuşan Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Deniz Eke, bağışlanan ekipmanlarla çocuklarının ileride kendi işlerini kurabilecekleri donanımla eğitim göreceğini ve üretilen unlu mamüllerin satışından elde edilecek gelirlerle de uzun vadeli olarak okulun destekleneceğini söyledi.



Eke ayrıca, kitap okumanın yaygınlaştırılmasının akademik ilerlemeye yapacağı olumlu katkılara işaret ederek, Türkiye'nin ülkeye kitap bağışında bulunacağı sözünü verdi.



Okulun ev ekonomisi öğretmeni Evangeline Mashira, yaptığı açıklamada, söz konusu ekipmanların okula daha önce getirilmesi gerektiğini ancak öğrencilerin çoğunun yoksul olması nedeniyle bu eksiklerin tamamlanmadığını dile getirerek başta TİKA olmak üzere, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.



TİKA okula, elektronik dikiş makinesi, buzdolabı, kumaş, pişirme kabı, hamur karıştırıcı gibi teknik ekipman desteğinde bulundu.

Kaynak: AA