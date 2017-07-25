TİKA'dan Karadağ'da Şavnik Belediyesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın kuzeyinde bulunan Şavnik şehir meydanını yenileyerek hizmete açtı.

TİKA tarafından yapılan açıklamaya göre, Karadağ’ın en az gelişmiş şehirleri arasında yer alan, Sırp ve Karadağlı vatandaşların yoğun yaşadığı Şavnik şehir merkezindeki şehir meydanı, TİKA tarafından yenilenerek Şavnik Belediye Günü'nde hizmete açıldı.



Açılış törenine, Karadağ Hükümeti Başbakan Yardımcısı ve Karadağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milutin Simoviç, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip, Şavnik Belediye Başkanı Miyomir Vuyaçiç, TİKA yetkilileri ve Şavnikli vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Simoviç, Karadağ’ın doğal güzellikler bakımından zengin Şavnik'te yenilenen şehir meydanının uzun vadede farklı etkinlikler ve organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini belirterek, projeye katkılarından dolayı TİKA’ya teşekkürlerini iletti.



Büyükelçi Galip de Şavnik Belediye Günü'nü kutlayarak, TİKA'nın Karadağ'da hayatın birçok alanına katkı sağlayacak önemli projeler gerçekleştirdiğini ifade etti.



TİKA Karadağ Koordinatörü Ahmet Altun, TİKA’nın Karadağ genelinde önemli projelere imza attığını ve Türk halkının dostluk elini Karadağ’ın tüm bölgelerine ulaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.



Altun, Şavnik vatandaşlarına yeni meydanın hayırlı olmasını diledi.



Program, barış güvercinlerinin gökyüzüne salınmasıyla son buldu.