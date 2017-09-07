TİKA'dan Irak'ta engellilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak’ın Babil vilayetinde 458 engelliye destek üniteleri dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak’ın Babil vilayetinde “Babil Özel İhtiyaç Sahipleri Dost Derneği” aracılığı ile 458 engelliye, aralarında tekerlekli sandalye ve seyyar tuvaletlerin yer aldığı destek üniteleri verildi.



Destek üniteleri teslim törenine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Babil Vilayet Meclisi Başkanı Raad Hamza Al-Cuburi, TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, dernek yetkilileri ve engelliler katıldı.



Büyükelçi Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Irak ve Türkiye arasında tarih ve kültür alanında birçok ortak nokta bulunduğu için Babil’de TİKA aracılığıyla böyle bir proje gerçekleştirilmesinden dolayı memnun olduğunu belirtti.



Babil Vilayet Meclis Başkanı Al-Cuburi ise TİKA aracılığıyla Türkiye tarafından yapılan yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Irak’ta ortalama yüzde 7 engelli bulunduğunu söyleyen Al-Cuburi, bugün burada sadece engelli vatandaşlara yönelik destek üniteleri olmadığını, aynı zamanda DEAŞ saldırıları sonucu gazi olan yaralılara da destek üniteleri dağıtımı yapıldığını kaydetti.



TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer ise TİKA’nın uzun süredir dost ve kardeş Irak halkına yönelik insani ve kalkınma yardımlarını sürdürdüğünü vurguladı.



Esmer, destek ünitelerinin Babil şehrinde TİKA tarafından uygulanan ilk proje olduğunu aktardı.



