TİKA'dan Iraklı Türkmenlere insani yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ta terör örgütü DEAŞ tarafından yerlerinden edilen Türkmen ailelere insani yardımda bulundu.

TİKA, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Musul ve ona bağlı Telafer'deki evlerini terk edip ülkenin güneyindeki Necef'e yerleşen 500 Türkmen aileye gıda kolisi dağıttı.



Yardım dağıtım organizasyonuna Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da katıldı. Büyükelçi Yıldız, çocuklara hediye paketleri verdi.



Musul ve Telafer'deki yüzlerce Türkmen, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te bölgeye yönelik saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek iç göçmen durumuna düşmüştü.



Türkmenler, Bağdat, Necef, Kerbela, Babil gibi güneydeki kentlere sığınmıştı.