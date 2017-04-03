TİKA'dan Güney Sudana yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Hartum Koordinasyon Ofisi, gıda yardımıyla Güney Sudanlı bin 300 ailenin yüzünü güldürdü.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Hartum Koordinasyon Ofisi, gıda yardımıyla Güney Sudanlı bin 300 ailenin yüzünü güldürdü.



Açlık ve kuraklığın etkili olduğu Güney Sudan'da halk, komşu ülke Sudan'a sığınarak hayatta kalmaya çalışıyor.



Her ay yaklaşık 5 bin kişinin sığındığı Sudan'ın Güney Sudan sınırında çok sayıda mülteci kampı kuruldu. Sudan'ın Beyaz Nil eyaletine bağlı Kosti'deki Es-selame Kampı da bu kapsamda Güney Sudanlı sığınmacılara ev sahipliği yapıyor.



Bölgeye ilk giden kurumlardan olan TİKA da buradaki mülteci ailelere yardım eli uzattı.



TİKA Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci, Güney Sudanlıları bir nebze olsun ferahlatmak amacıyla yardım dağıttıklarını söyledi.



Kampta kalanların en fazla tükettikleri gıdaları araştırdıklarını ve paketleri ona göre hazırladıklarını belirten Güngenci, açlık ve kuraklıktan kaçan insanlar için bu yardımların çok önemli olduğunu vurguladı.



Yardımların bin 300 aileye ulaştığını bildiren Güngenci, "Farklı eyaletlerde kurulan onlarca mülteci kampı Güney Sudanlıları ağırlıyor. Resmi kayıtlara göre, sığınmacı sayısı 470 bini geçmiş durumda. TİKA, elbette bu yardım faaliyetiyle sınırlı kalmayacak. Bölgeye ve mültecilere yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.