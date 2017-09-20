TİKA’dan Filipinler'e eğitim desteği

TİKA, Filipinler'deki bir okul için bilgisayar ve fen laboratuvarı kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'deki faaliyetleri kapsamında bir okul için bilgisayar ve fen laboratuvarı kurdu.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filipinler'de gerçekleştirilen projeler çerçevesinde Luzon Adası’nda, sivil toplum kuruluşu olan ve yaklaşık 100 yetim öğrenciyi bünyesinde barındıran Amanah Integrated School için kurulan bilgisayar ve fen laboratuvarı için tören düzenlendi.



Başkent Manila civarında Müslüman kesime yönelik faaliyetler gösteren okulun bağlı olduğu vakfın müdürü Muhammed Muhammed, burada yaptığı açıklamada, özellikle çatışma bölgesinden gelen çocuklara konaklama ve eğitim hizmetleri verdiklerini belirtti.



TİKA tarafından kurulan bilgisayar ve fen laboratuvarı aracılığıyla artık Filipinler Eğitim Bakanlığı tarafından da akredite edilebileceklerine dikkati çeken Muhammed, öğrencilere çok daha kaliteli eğitim sunabilecekleri için TİKA’ya ve Türkiye’ye minnettar olduklarını ifade etti.



TİKA'nın Manila Koordinatörü Yeşim Baktır ve TİKA yetkililerinin yanı sıra okulda görevli yöneticiler, eğiticiler ve öğrenciler katıldığı törende, çocuklara çeşitli kırtasiye malzemesi dağıtımı ve yemek ikramı yapıldı.