TİKA’dan Filipinler’de arama kurtarma faaliyetlerine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'de arama kurtarma faaliyetlerine ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, Filipinler'de arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan Bangsamoro Rescue Team'e (BARET) ekipman desteği sağladı.



Çok sayıda sel, taşkın, hortum ve fırtına gibi doğa olayının meydana geldiği ülkede, arama kurtarma faaliyetleri kamu kurumları ve sivil oluşumlarca icra ediliyor.



Faaliyetler sırasında karşılaşılan eksiklikleri gidermek amacıyla TİKA, Cotabato'daki en başarılı sivil oluşumlardan BARET'e ekipman sağladı.



BARET Başkanı Aladdin Palanggalan, konuyla ilgili TİKA'nın sağladığı destekle faaliyetlere akredite edildiklerini ve aranan bir çözüm ortağı olduklarını belirtti.



Bu sayede hemşire, doktor, VHF radyo operatörü, acil tıbbi müdahale teknisyeni, acil durum yönetimi alanında yetkin kişilerin BARET gönüllüsü olduklarını anlatan Palanggalan, sayının daha da yükselmesini öngördüklerini bildirdi.



Başkan Palanggalan, "BARET sadece Bangsamoro'ya özgü bir kuruluş değildir. Tüm din, ırk, etnik köken ve farklı gelir düzeyindeki insanın sahip oldukları yetenekleri paylaşma ve zor zamanlarda diğerleri için kendini riske atma konusunda samimi oldukları müddetçe kapımız herkese açıktır. Gönüllülerimiz arasında Hristiyan ve Animistler de vardır." ifadelerini kullandı.



TİKA, 2015'ten beri Filipinler'deki faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Kurum Manila, Luzon, Visayas ve Mindanao bölgelerinde yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.



Nüfusun üçte birinin tarımla uğraştığı ülkede TİKA'nın tarımsal nüfusun geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik başlattığı program çerçevesindeki 8 projesinden bugüne kadar 2 bin 157 kişi yararlandı.