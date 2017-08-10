TİKA'dan, Erbil'de 156 engelliye tekerlekli sandalye yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki 156 engelliye tekerlekli sandalye, koltuk değneği ile bazı ihtiyaç malzemeleri yardımında bulundu.

TİKA tarafından, Erbil kentindeki Otizm ve Engelliler Derneği'nde düzenlenen yardım törenine, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Erbil Vali Yardımcısı Tahir Abdullah ile Erbil Engelliler Derneği Başkanı Mesut Enver ile birçok engelli vatandaş ve yakınları katıldı.



Yardımların dağıtımı sırasında gazetecilere konuşan Kolabaş, Türkiye'nin Erbil'deki 156 engelli için temin ettiği yardım malzemelerinin sahiplerine verilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.



TİKA'nın yurt dışındaki çalışma prensiplerine değinen Kolabaş, "Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan nerede bir mazlum ve acı varsa elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.



Irak'taki yardım faaliyetlerini daha da artırmayı hedeflediklerini dile getiren Kolabaş, bunun için çalışmalara devam ettiklerini ve yardıma muhtaç insanlara ulaşacaklarını söyledi.



Bunun yanında Erbil Başkonsolosu İnam ise, engelli vatandaşların yüzlerini güldürdüğü için TİKA'ya teşekkür ederek, yardımların takdire şayan olduğunu kaydetti.



Engelli olmak kişinin tercihi değildir ve herkes engelli doğabilir veya olabilir diyen İnam, "Dolayısıyla engellilerin hayata kazandırılması konusunda hepimizin üzerine vazifeler düşüyor. Bu nedenle engelliler için yapılan her türlü faaliyet bizlerin açısından çok değerli." diye konuştu.



Doğuştan yürüme engelli Erkan Ali adındaki Erbilli vatandaş ise, TİKA'nın kendisine hediye ettiği elektronik sandalye ile çok mutlu olduğunu ve hayatının bir nebze de olsa kolaylaşacağını belirtti.



Böylesi anlamlı bir yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Ali, "Türkiye bizi unutmadı. Bu hediyenin benim gibi engelli birisi için anlamı çok." dedi.