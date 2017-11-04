TİKA'dan Bangladeş'teki sel felaketi mağdurlarına yardım

TİKA tarafından, Bangladeş’te geçen ağustosta meydana gelen sel felaketinde zarar gören köylere gıda yardımı ulaştırıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş'te yaşanan sel felaketinde büyük zarara uğrayan bölgelerde, 50 bin kişinin yararlanacağı gıda paketleri TİKA Dakka Program Koordinasyon Ofisi tarafından Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı iş birliği ile dağıtıldı.



Pirinç, mercimek, yemeklik yağ, tuz ve şekerden oluşan toplam 300 tonluk gıda yardımı Lalmonirhat, Bogra, Serajgang, Jamalpur, Chandpur, Gaibandha, Manikganj olmak üzere 7 bölgedeki köylere ulaştırılarak 50 bin kişiye destek sağlandı.



Geçen ağustosta artan muson yağmurları ile yükselen nehirler özellikle kuzey-batı bölgeleri olmak üzere Bangladeş'in yüzde 35’inin sular altında kalmasına neden olmuş, binlerce köy zarar görmüş, çoğunluğu tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla uğraşan yaklaşık 6 milyon kişi selden etkilenmişti.



Sel felaketinden, Bogra'da 140 bin, Jamalpur'da 1 milyon, Chandpur'da 200 bin, Lalmonirhat'da 40 bin, Manikganj'da 180 bin, Serajgang'da 410 bin, Gaibandha'da 530 bin kişi zarar görmüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen eylül ayında Cox Bazaar Bölgesi'nde Arakanlıların ihtiyaçlarını incelemek üzere gerçekleştirdikleri ziyarette Bangladeş'teki sel felaketinden etkilenenlere de yardım sözü verilmişti.



