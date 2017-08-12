TİKA'dan Bangladeş'e sağlık desteği

TİKA, Bangladeş'teki bir tıp fakültesi hastanesi için 66 yataklı hasta koğuşu ve günlük kemoterapi ünitesi kuruyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'teki bir tıp fakültesi hastanesi için 66 yataklı hasta koğuşu ve günlük kemoterapi ünitesi kurmaya başladı.



TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Shaheed Suhrawardy Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi için 66 yataklı hasta ve günlük kemoterapi ünitesinin kurulumunu kapsayan projenin temel atma töreni düzenlendi.



Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Devrim Öztürk, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, iki ülke arasında geçmişten gelen iyi ilişkilerin olduğunu belirterek Türkiye'nin devlet ve millet olarak her zaman Bangladeşlilerle omuz omuza olduğunu ifade etti.



TİKA Doğu ve Güney Asya Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı Dr. Rahman Nurdun da Bangladeş’in TİKA’nın önem verdiği ülkelerden biri olduğunu ve burada yapılan çalışmaları çok yakından takip ettiğini dile getirerek TİKA tarafından Bangladeş’te gerçekleştirilen projelerin iki ülke arasında var olan dostluk ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için önem arz ettiğini belirtti.



Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkının yanında olan Bangladeş halkına karşı vefa borcu bulunduğunu aktaran Nurdun, TİKA tarafından geçtiğimiz yıllarda Bangledeş’te sağlık alanında 10 köy kliniği kurulması ve ambulans hibeleri gibi birçok projenin başarıyla tamamlanmasından dolayı memnuniyet olduğunu ifade etti.



Shaheed Suhrawardy Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Uttam Kumar Barua, projeden duydukları memnuniyeti aktararak Türk halkına yardımlarından dolayı teşekkür etti.



Başhekim Barua, Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Mucibur Rahman’ın kızı ve 2009'dan bu yana Bangladeş Başbakanı olan Şeyh Hasina Vecid’in TİKA’nın modernizasyonunu sağladığı hastaneye özel bir önem verdiğini anlattı.



Başbakan Vecid’in bu hastaneden "mahallemizin hastanesi" diye bahsettiğini ve kendisinin şahsen birçok kez hastaneyi ziyaret ettiğini hatırlatan Barua, Vecid'in ayrıca hastanede yapılan çalışmaları da yakından takip ettiğini söyledi.



Başhekim Yardımcısı Morshed de TİKA’nın Bangladeş’te başta sağlık olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği projeler ile iki ülke arasındaki işbirliğinin artmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı.



SHAHEED SUHRAWARDY TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ



Yaklaşık 19 milyon kişinin yaşadığı Dakka’nın en yoğun kullanılan hastanelerden birisi olan Shaheed Suhrawardy Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi bünyesinde 900'ün üzerinde öğrenci eğitim görüyor.



Bin 100 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin, iki yıl içinde yapılacak yatırımla iki bin 200 yatak kapasitesine ulaşması planlanıyor.



Proje kapsamında, 60 yataklı hasta koğuşunun ve 6 yatak kapasiteli günlük kemoterapi ünitesinde kullanılacak tıbbi ekipman ve cihazlarda TİKA tarafından temin edilecek. Yeni ünitelerde görev yapacak personelin de Türkiye'de eğitim alması planlanıyor.



Proje ile hasta tedavisinin uluslararası standartlarda yapılması amaçlanırken hastanenin hasta koğuşları, hemşire odası, doktor odası, güç üniteleri, hasta ve refakatçi bekleme salonunun yanı sıra banyo ve tuvaletleri de tamamen yenilenecek.