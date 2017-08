TİKA'dan Afganistan'a 200 yataklı yetimhane

TİKA, Afganistan'da 200 yataklı yetimhane ve yurt hizmet binası yaptıracak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 200 yataklı yetimhane ve yurt hizmet binası yaptıracak.



Yetimhane ve yurt hizmet binasının temel atma törenine Badahşan Valisi Ahmad Faisal Begzad, Badahşan Çalışma ve Sosyal İşleri Müdürü Şafikullah Ayubi, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk, il şura vekilleri ve davetliler katıldı.



Törenin açılışında konuşan Ayubi, Badahşan vilayetinde yetimhane bulunmadığı için yetim çocukların kiralık evlerde barınmak zorunda kaldığını söyledi.



Yetimhane eksikliği nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Ayubi, TİKA'nın yaptıracağı yetimhane ve yurt hizmet binası sayesinde ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.



Ayubi, Afganistan'a yaptıkları yardımlardan dolayı TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.



"Türkiye her zaman Afgan halkının yanında oldu"



Badahşan Valisi Begzad da TİKA'nın yetimler için yaptıracağı binanın Badahşan için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.



Yetimlere yapılan yatırımların çok önemli olduğunu vurgulayan Begzad, bu nedenle Türk halkına teşekkürlerini sundu.



TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Bulduk ise Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Afganistan'da hiçbir ayırım yapmadan her kesime eşit mesafede yardımda bulunduğunu aktardı.



Bulduk, ''Türkiye her zaman Afgan halkının yanında oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecektir, TİKA'nın çeşitli yardım faaliyetleri devam edecektir.'' dedi.



Konuşmaların ardından dualarla yetimhane ve yurt hizmet binasının temel atıldı.



Yurt hizmet binası ve 200 yataklı yetimhanenin çevre düzenlemesi ve tefrişatı da TİKA tarafından karşılanacak.