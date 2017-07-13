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13 Temmuz 2017 12:46 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2017 12:48

TİKA’dan 15 Temmuz şehitleri için Senegal’de mevlit

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde hayatını kaybedenler için Senegal'in başkenti Dakar'da mevlit okuttu.

TİKA’dan 15 Temmuz şehitleri için Senegal’de mevlit

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı başta olmak üzere Senegal’de yaşayan Türklerin ve Senegallilerin katıldığı mevlit programında, darbe girişiminde şehit olanlar için dua edildi.

Büyükelçi Arı, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimini kınadığını vurgulayarak, Türk vatandaşlarına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Arı, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve özellikle TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Etiketler: senegalmevlittika15 temmuz


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