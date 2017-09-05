TİKA yetkililerinin Myanmar'a girişine izin verildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın Myanmarlı mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında, bölgeye ilk yabancı yardım kuruluşu olarak Myanmar TİKA yetkililerinin girişine izin verildi." dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Myanmarlı mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında, bölgeye ilk yabancı yardım kuruluşu olarak Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verildi." dedi.