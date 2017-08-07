TİKA, Sudan’da Osmanlı eserlerini restore ediyor

Sudan’da Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan tarihi eserler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) restorasyonuyla yeniden hayat buluyor.

TİKA Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci, Sudan’da Osmanlı eserlerinin restore edilmesine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.



“Atalarımızın, binlerce kilometre uzakta zor şartlarda yaptığı eserlere sahip çıkıyoruz." diyen Gürgenci, "TİKA, restorasyon çalışmalarıyla geçmişine sahip çıktığını gösteriyor. Örneğin, Kızıldeniz eyaletine bağlı Sevakin Adası'nda bulunan Osmanlı döneminde gümrük işlemleri için hizmet veren bina vardı. İçinde Hanefi ve Şafii camilerinin de yer aldığı kompleksin restorasyonunu tamamladık.” bilgisini verdi.



Söz konusu kompleksin hemen yanındaki Muhafaza binasının restoresinin devam ettiğini belirten Güngenci, şunları kaydetti:



“Restore çalışmalarımız Sudan’ın farklı bölgelerinde devam ediyor. Kuzey Darfur’un başkenti El Faşir’de Sultan Ali Dinar’ın sarayının yenileme çalışmaları sürüyor. Her fırsatta Osmanlı İmparatorluğu'na bağlılığını ortaya koyan Sultan Ali Dinar’ın sarayı, yenilenmiş yüzüyle büyük beğeni toplayacak.



Hartum merkezde yer alan Mescid-i Kebir’in de (Büyük Cami) restorasyon uygulama projelerinin hazırlanmasında son aşamaya gelindi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından o caminin restoresine de hemen başlanacak.”