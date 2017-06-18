TİKA Romanya'da gıda yardımı yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), ramazan ayında Türk, Tatar soydaşlar ve Müslüman Romanlara Romanya'da gıda yardımı yapıldı.

TİKA Bükreş ofisi ve Romanya Müslümanları Müftülüğü iş birliğinde Romanya'nın Dobruca bölgesinde yaşayan ve gelir seviyesi düşük olan Romen, Türk ve Tatar soydaşlarına ramazan kolileri dağıtıldı.



Bin 500 gıda kolisi, Dobruca bölgesinde Calaraşi ve Faurei başta olmak üzere köy ve kasabalarda yaşayan, anadil olarak Türkçe konuşan Romanlar başta olmak üzere Dobruca'da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



Dağıtıma, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, Türkiye Cumhuriyeti Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, TİKA Bükreş Program Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan ile Romanya Müslümanları Müftüsü Yusuf Murat ve beraberindeki heyet katıldı.