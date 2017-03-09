TİKA Kosovalı çiftçileri sevindirdi

TİKA tarafından Mitrovica'daki 27 çiftçiye tarım makineleri yardımında bulunuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'nın kuzeyindeki Mitrovica'da 27 çiftçiye tarım makinesi desteği sağlandı.



Tarım aletlerinin teslim törenine, Kosova'nın Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TİKA Priştine Koordinatörü Necip Özay Özütok, Mitrovica Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Mujka, Mitrovica Belediyesi Tarım ve Kırsal Kalkınma Müdürü Nasuf Aliu ve çiftçiler katıldı.



Büyükelçi Kılıç, burada yaptığı açıklamada, Kosova'nın Türk halkının kalbinde özel yere sahip bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin Kosova'yı her alanda desteklemeye devam edeceğini dile getirdi.



Kılıç, "Bugün burada bir tarım projesi gerçekleşiyor. Tarım makinelerini çiftçilerimize veriyoruz. İnşallah bu, Mitrovica'da istihdamın ve tarımın gelişmesine katkı sağlar." dedi.



Mitrovica Belediyesi Tarım ve Kırsal Kalkınma Müdürü Aliu da Mitrovica'nın bu tarz projelere çok ihtiyacı olduğunu kaydederek, TİKA'nın geçen yıl da 50 çiftçiye destek verdiğini anımsattı.



Aliu, tarım makineleri yardımının buradaki çiftçi ailelerin ekonomilerini güçlendireceğini ve işlerini kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR



Destekten faydalanacak çiftçilerden Sali Kalludra, yardımları için TİKA'ya teşekkür ederek, "Bu tür desteklerin gelecekte de devam etmesini umuyorum. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Arnavut toplumuna yardımları için çok teşekkür ederim." diye konuştu.



Mitroviça Belediyesi Çiftçilerine Tarım Makineleri Temini Projesi kapsamında Mitrovica'daki 27 çiftçiye, 4 mısır ekme makinesi, 4 patates ekme makinesi, 6 freze, 4 çayır biçme makinesi, 5 ilaçlama makinesi ve 4 ot toplama makinesi yardımında bulunuldu.