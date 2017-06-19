TİKA Kenyalı yetimlere iftar verdi

Emre Yüksek: TİKA olarak Kenya'da bu sene özellikle cami ve yetimhanelerde iftar programları düzenliyoruz. Toplamda yaklaşık bin 500 kişi bu iftar programlarına katıldı ve katılmaya devam edecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ramazan ayı dolayısıyla Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaşayan yetim çocuklara iftar verdi.



Nairobi'nin Kasarani semtinde aralarında her yaştan çocuğun kaldığı Mama Fevziye Yetimhanesi'nde verilen iftara, TİKA'nın Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek de katıldı.



Çocuklarla orucunu açan Yüksek, TİKA tarafından Kenya'da düzenlenen iftar programlarının taşıdığı sembolik anlama dikkati çekerek, iftar vesilesiyle burada yaşayan yetim çocukların gönüllerini almak, onları küçük hediyelerle sevindirmek istediklerini söyledi.



Yüksek, "TİKA olarak Kenya'da bu sene özellikle cami ve yetimhanelerde iftar programları düzenliyoruz. Toplamda yaklaşık bin 500 kişi bu iftar programlarına katıldı ve katılmaya devam edecek." dedi.



Bu vesileyle camilerin ve yetimhanelerin bulunduğu bölgedeki Müslümanlarla tanışma ve onların sorunlarını birebir anlama imkanı bulduklarını aktaran Yüksek, TİKA'nın 50'den fazla ülkede iftar programları düzenlediğine dikkati çekti.



Yüksek, Kenya'da düzenledikleri iftar programlarıyla Nairobi'nin kenar mahallerindeki yeni Müslüman olmuş topluluklarla tanışma fırsatı bulduklarını ve onları ziyaret ettiklerini kaydetti.



Yetimhanenin yöneticilerinden 52 yaşındaki Zeynep Süleyman, yaklaşık 15 yıldır Kenya'daki yetimlere ve sokakta kalmış çocuklara hizmet verdiklerini, onların barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.



Yıllar önce 8 kadın bir araya gelerek bu yetimhaneyi kurduklarını aktaran Süleyman, "Kenya dünyada yetim ve sokak çocuğu nüfusunun en fazla olduğu ülkelerden. Biz buradaki çocuklar için elimizden geleni yapıyoruz ama hayırseverler tarafından yapılacak yardımlara çok ihtiyacımız var. "diye konuştu.



Ramazan ayı boyunca dışarıdan çok az yardım geldiğini ifade eden Süleyman, kendilerini yalnız bırakmadığı ve yetim çocukların yüzünü güldürdüğü için TİKA'ya teşekkür etti.